Азербайджан и SOCAR в 2016г суммарно продали более 127 млн баррелей нефти - отчет

Объем продаж в 2016 году нефти, приходящейся на долю компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) и на долю Азербайджана, составил 127 млн 375,467 тыс. баррелей на общую сумму $5 млрд 530 млн 936,802 тыс.

Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу первом отчете правительства Азербайджана по прозрачности в добывающей промышленности после выхода страны из Инициативы прозрачности (EITI).

Согласно отчету, наиболее крупными конечными покупателями нефти Азербайджана и SOCAR в 2016 году являлись: Exxon (14 млн 552,734 тыс. баррелей на $631 млн 780,758 тыс.), TOTSA (10 млн 460,013 тыс. баррелей на $421 млн 102, 315 тыс.), ENI (7 млн 379,72 тыс. баррелей на $305 млн 761,122 тыс.), Petrofag (5 млн 862,489 тыс. баррелей на $246 млн 572,53 тыс.), Glencore (5 млн 285,836 тыс. на $239 млн 131,021 тыс.), BP (3 млн 891,017 тыс. баррелей нефти на $181 млн 180,136 тыс.).

Н.Аббасова