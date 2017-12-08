Турция прогнозирует рост объема перевозок грузов по БТК к 2035г до 17 млн тонн в год – министр транспорта

Пропускная способность железной дороги Баку–Тбилиси-Карс в 2034 году составит 3 млн пассажиров и 17 млн тонн грузов, заявил министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан.

«В конце 2034 года пропускная способность железной дороги БТК достигнет 3 млн пассажиров и 17 млн тонн груза в год, а в долгосрочной перспективе мы планируем увеличить ее до 50 млн тонн грузов в год», - отметил А.Арслан в интервью азербайджанскому журналу Caspian Energy.

Он напомнил, что на начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов в год.

По словам министра, железнодорожный коридор БТК обладает значительным потенциалом грузоперевозок.

«В этом направлении планируется поставлять нефтехимические продукты Азербайджана по всему миру. Кроме того, мы считаем, что значительная часть нынешней торговли Турции со странами СНГ (Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном) будет переведена эту линию», - отметил он.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию ж/д БТК состоялся 30 октября в Баку. Первый грузовой поезд из 15 вагонов с 30 контейнерами, отправленный в этом направлении из Азербайджана в Турцию, прибыл в Мерсин 4 ноября с 900 тоннами зерна.

Н.Аббасова