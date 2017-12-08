Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10 Дек 11° 11 Дек 10°

ТЭК 08.12.2017 13:37

Турция прогнозирует рост объема перевозок грузов по БТК к 2035г до 17 млн тонн в год – министр транспорта

Пропускная способность железной дороги Баку–Тбилиси-Карс в 2034 году составит 3 млн пассажиров и 17 млн тонн грузов, заявил министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан.

«В конце 2034 года пропускная способность железной дороги БТК достигнет 3 млн пассажиров и 17 млн тонн груза в год, а в долгосрочной перспективе мы планируем увеличить ее до 50 млн тонн грузов в год», - отметил А.Арслан в интервью азербайджанскому журналу Caspian Energy.

Он напомнил, что на начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов в год.

По словам министра, железнодорожный коридор БТК обладает значительным потенциалом грузоперевозок.

«В этом направлении планируется поставлять нефтехимические продукты Азербайджана по всему миру. Кроме того, мы считаем, что значительная часть нынешней торговли Турции со странами СНГ (Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном) будет переведена эту линию», - отметил он.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию ж/д БТК состоялся 30 октября в Баку. Первый грузовой поезд из 15 вагонов с 30 контейнерами, отправленный в этом направлении из Азербайджана в Турцию, прибыл в Мерсин 4 ноября с 900 тоннами зерна.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БТК, ПЕРЕВОЗКИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2018г – глава АЖД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]