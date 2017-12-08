Межгосударственные структуры СНГ по борьбе с коррупцией и финразведке подписали соглашение об обмене информацией

Межгосударственные структуры СНГ, отвечающие за борьбу с коррупцией и финансовую разведку, договорились об обмене информацией о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее соглашение подписали в пятницу в Москве руководитель Межгосударственного совета по противодействию коррупции, генпрокурор России Юрий Чайка и глава Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, директор Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
"Целью данного соглашения является совместная деятельность в сферах борьбы с коррупцией, легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и по другим направлениям, имеющим взаимный интерес", - сказал Ю.Чайка в ходе церемонии подписания документа.
По его словам, сотрудничество между антикоррупционными структурами и финансовой разведкой СНГ предусматривает также обмен информацией, опытом работы, оказание консультативной помощи.
В 2013 году главы государств СНГ заключили соглашение о создании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В сентябре этого года на очередном заседании Совета его председателем был избран генпрокурор России Ю.Чайка.
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