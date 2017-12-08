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СНГ 08.12.2017 13:41

Межгосударственные структуры СНГ по борьбе с коррупцией и финразведке подписали соглашение об обмене информацией

Межгосударственные структуры СНГ, отвечающие за борьбу с коррупцией и финансовую разведку, договорились об обмене информацией о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.

Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее соглашение подписали в пятницу в Москве руководитель Межгосударственного совета по противодействию коррупции, генпрокурор России Юрий Чайка и глава Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, директор Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Целью данного соглашения является совместная деятельность в сферах борьбы с коррупцией, легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и по другим направлениям, имеющим взаимный интерес", - сказал Ю.Чайка в ходе церемонии подписания документа.

По его словам, сотрудничество между антикоррупционными структурами и финансовой разведкой СНГ предусматривает также обмен информацией, опытом работы, оказание консультативной помощи.

В 2013 году главы государств СНГ заключили соглашение о создании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В сентябре этого года на очередном заседании Совета его председателем был избран генпрокурор России Ю.Чайка.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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