Межгосударственные структуры СНГ по борьбе с коррупцией и финразведке подписали соглашение об обмене информацией

Межгосударственные структуры СНГ, отвечающие за борьбу с коррупцией и финансовую разведку, договорились об обмене информацией о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.

Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее соглашение подписали в пятницу в Москве руководитель Межгосударственного совета по противодействию коррупции, генпрокурор России Юрий Чайка и глава Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, директор Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Целью данного соглашения является совместная деятельность в сферах борьбы с коррупцией, легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и по другим направлениям, имеющим взаимный интерес", - сказал Ю.Чайка в ходе церемонии подписания документа.

По его словам, сотрудничество между антикоррупционными структурами и финансовой разведкой СНГ предусматривает также обмен информацией, опытом работы, оказание консультативной помощи.

В 2013 году главы государств СНГ заключили соглашение о создании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В сентябре этого года на очередном заседании Совета его председателем был избран генпрокурор России Ю.Чайка.