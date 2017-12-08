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Регион 08.12.2017 14:13

На востоке Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в пятницу днем в 56 километрах от Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Эпицентр подземных толчков находился в 16 км к северо-западу от города Дманиси близ села Мамишлари (регион Квемо Картли).

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О каких-либо разрушениях и пострадавших не сообщается.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]