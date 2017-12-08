На востоке Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в пятницу днем в 56 километрах от Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Эпицентр подземных толчков находился в 16 км к северо-западу от города Дманиси близ села Мамишлари (регион Квемо Картли).

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О каких-либо разрушениях и пострадавших не сообщается.