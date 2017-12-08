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Финансы 08.12.2017 14:17

Китай продолжит экономические реформы, будет контролировать долговую нагрузку в 2018г

КНР продолжит экономические реформы в 2018 году и реализует новые экономические концепции, говорится в программном заявлении постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ).

В следующем году Китай фактически будет контролировать долговую нагрузку экономики, сообщает агентство "Синьхуа". Высокая зависимость китайской экономики от долгового финансирования является одной из главных претензий международных организаций и рейтинговых агентств.

Согласно данным Банка международных расчетов, отношение совокупного долга к ВВП в Китае увеличилось с примерно 180% в 2011 году до 255,9% к концу I полугодия 2017 года.

Стратегия ПКПБ также предполагает дополнительную поддержку реальной экономики за счет финансовых мер. Кроме того, высшее руководство КНР нацелено на укрепление качественного роста экономики в Китае.

В числе приоритетных направлений участники заседания также указали социальную стабильность, реформы собственности, а также борьбу с бедностью и загрязнением окружающей среды.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]