Торговые отношения ЕС с Британией будут выстраиваться по аналогии с Канадой - Барнье

Торговое соглашение Европейского союза с Великобританией после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) будет смоделировано на основе действующих договоренностей с Канадой, подтвердил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье.
"Дело не в нас, дело в британском правительстве, которое обозначает эти ограничения, закрывает двери. Так что это будет та модель, с которой нам придется работать", - сказал он.
М.Барнье также заявил о необходимости согласовать итоговую версию условий Brexit до конца октября 2018 года.
Канадская модель отношений с ЕС не устраивает Великобританию, поскольку соглашение о свободной торговле не охватывает сферу услуг. В пятницу утром министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув говорил о том, что такого соглашения, как у ЕС с Канадой, будет недостаточно. Британский премьер-министр Тереза Мэй ранее также выражала желание добиться более масштабного торгового соглашения с ЕС.
По словам М.Барнье, стороны переговоров о Brexit достигли достаточного прогресса, чтобы перейти к их следующей фазе.
"Теперь Европейскому Совету решать, действительно ли мы достигли достаточного прогресса и можем перейти к следующей фазе переговоров. В данный момент мы завершили первую главу этих необычных переговоров", - сказал главный переговорщик ЕС.
Он отметил, что его оценка этого первого результата основывается на реальном прогрессе по трем главным вопросам: правам граждан, положению двух Ирландий и финансовому урегулированию.
По его словам, если Евросовет согласится с рекомендацией Еврокомиссии и последует соответствующая резолюция Европарламента, совместный доклад о первом этапе может послужить основой для соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
"По трем главным темам и по другим аспектам, касающимся "развода", мы добились настоящего прогресса, который многими еще несколько месяцев назад воспринимался как невероятный", - подчеркнул координатор ЕС.
"Нашей общей целью была и остается организация выхода Соединенного Королевства, как оно само того пожелало на референдуме, но выхода упорядоченного", - заявил М.Барнье.
Фунт стабилизировался к 13:20 мск, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании слабо повышается (+6,15 б.п., до 1,31%).
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-октябре сократились на 2,3%, в октябре выросли на 3,7%
Газпром установил рекорд экспорта газа, превысив значение в 179,8 млрд кубометров
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 11 декабря планирует привлечь 400 млн манатов
Азербайджан и Румыния обсудят вопрос открытия авиарейса Баку-София-Бухарест
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 14 пострадали - МВД
Менее трети трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование – министр труда
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Президент Алиев открыл новый филиал Azerxalcha на севере Азербайджана
Южнокорейский президент призвал наращивать военный потенциал страны для предотвращения провокаций со стороны КНДР
Глава МИД Великобритании едет в Иран
63% американцев не довольны работой президента Трампа - опрос
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell представила успешные проекты азербайджанских разработчиков на выставке Bakutel-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ