Торговые отношения ЕС с Британией будут выстраиваться по аналогии с Канадой - Барнье

Торговое соглашение Европейского союза с Великобританией после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) будет смоделировано на основе действующих договоренностей с Канадой, подтвердил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Дело не в нас, дело в британском правительстве, которое обозначает эти ограничения, закрывает двери. Так что это будет та модель, с которой нам придется работать", - сказал он.

М.Барнье также заявил о необходимости согласовать итоговую версию условий Brexit до конца октября 2018 года.

Канадская модель отношений с ЕС не устраивает Великобританию, поскольку соглашение о свободной торговле не охватывает сферу услуг. В пятницу утром министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув говорил о том, что такого соглашения, как у ЕС с Канадой, будет недостаточно. Британский премьер-министр Тереза Мэй ранее также выражала желание добиться более масштабного торгового соглашения с ЕС.

По словам М.Барнье, стороны переговоров о Brexit достигли достаточного прогресса, чтобы перейти к их следующей фазе.

"Теперь Европейскому Совету решать, действительно ли мы достигли достаточного прогресса и можем перейти к следующей фазе переговоров. В данный момент мы завершили первую главу этих необычных переговоров", - сказал главный переговорщик ЕС.

Он отметил, что его оценка этого первого результата основывается на реальном прогрессе по трем главным вопросам: правам граждан, положению двух Ирландий и финансовому урегулированию.

По его словам, если Евросовет согласится с рекомендацией Еврокомиссии и последует соответствующая резолюция Европарламента, совместный доклад о первом этапе может послужить основой для соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

"По трем главным темам и по другим аспектам, касающимся "развода", мы добились настоящего прогресса, который многими еще несколько месяцев назад воспринимался как невероятный", - подчеркнул координатор ЕС.

"Нашей общей целью была и остается организация выхода Соединенного Королевства, как оно само того пожелало на референдуме, но выхода упорядоченного", - заявил М.Барнье.

Фунт стабилизировался к 13:20 мск, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании слабо повышается (+6,15 б.п., до 1,31%).