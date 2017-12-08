Uber потеряла лицензию еще в одном британском городе - Шеффилде

Власти британского Шеффилда приостановили действие лицензии сервиса такси Uber Technologies Inc., сообщает BBC.

Ранее в этом году аналогичное решение было принято Транспортным управлением Лондона (TfL).

Представитель муниципалитета Шеффилда сообщил, что решение о приостановке действия лицензии Uber было принято 29 ноября 2017 года. По его словам, владелец лицензии не отвечал на запросы команды, занимающейся лицензированием такси, о менеджменте Uber.

Uber сможет работать в Шеффилде до 18 декабря. Компания может опротестовать в суде решение властей города, что позволит ей продолжать работу в Шеффилде до момента рассмотрения апелляции.

В заявлении Uber отмечается, что ситуация с лицензией компании в Шеффилде обусловлена "административной ошибкой" властей города. Uber рассчитывает разрешить этот вопрос в ближайшее время.

"Мы проинформировали муниципалитет Шеффилда 5 октября, что нам придется сменить имя, указанное в лицензии, поскольку человек, на которого она оформлена, в скором времени покинет компанию", - сообщил представитель Uber BBC.

"Власти города сообщили нам, что не могут изменить имя, на которое оформлена лицензия, что является обычной практикой для большинства других муниципалитетов, поэтому нам придется подавать заявку на получение новой лицензии", - заявил представитель Uber.

После этого Uber подала заявку, которая все еще рассматривается, отметил он.

"Мы получили новую заявку на получение лицензии от Uber Britannia Limited на работу сервиса такси в Шеффилде 18 октября 2017 года, и эта заявка обрабатывается", - сообщила представитель администрации города.

В Uber отмечают, что компания опротестует решение властей Шеффилда о приостановке ее лицензии, если ее заявка на получение новой лицензии не будет одобрена до 18 декабря.

Шеффилд является четвертым по величине городом Англии и, по данным Uber, число ее клиентов в этом городе насчитывает десятки тысяч.

Ранее в этом году лондонские власти приняли решение не продлевать лицензию компании на работу в Лондоне после ряда случаев нападений водителей на пассажиров. Срок действия лицензии истек 30 сентября 2017 года, однако Uber обжаловала решение Транспортного управления Лондона (TfL) в суде, и компании было разрешено продолжить работу в британской столице на период рассмотрения апелляционной жалобы, который может затянуться на год или более.

По данным Uber, около 5 млн человек пользуются ее услугами в британской столице как минимум раз в течение 90 дней.