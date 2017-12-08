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Дальнее зарубежье 08.12.2017 14:44

Боевики "Аль-Каиды" пообещали нанести удар по США в ответ на признание Иерусалима столицей Израиля - СМИ

Террористическая организация "Аль-Каида" после признания американской администрацией Иерусалима столицей Израиля распространила угрозы нанести по всему миру удары по объектам США, Израиля и их союзников, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В минувшую среду президент США Дональд Трамп заявил в Белом Доме, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Руководство ряда исламских стран выступило с жесткой критикой решения американского президента. Против шага Д.Трампа также высказались центральный аппарат ЕС и власти европейских стран.

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Тэги: США, "АЛЬ/КАИДА", УГРОЗЫ, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]