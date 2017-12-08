Террористическая организация "Аль-Каида" после признания американской администрацией Иерусалима столицей Израиля распространила угрозы нанести по всему миру удары по объектам США, Израиля и их союзников, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В минувшую среду президент США Дональд Трамп заявил в Белом Доме, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Руководство ряда исламских стран выступило с жесткой критикой решения американского президента. Против шага Д.Трампа также высказались центральный аппарат ЕС и власти европейских стран.