Порошенко призывает обеспечить прозрачное расследование злоупотреблений Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что следователи могут обратиться к международным организациям для проведения экспертиз материалов следствия по делу Михаила Саакашвили.

"В целом, если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили - она не стоит международного внимания, потому что есть конкретные преступления, которые были воплощены, и мы должны обеспечить, во-первых, прозрачность следствия, во-вторых, открытость и непредвзятость следственных органов, прозрачный эффективный непредвзятый суд", - сказал П.Порошенко в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе.

По словам П.Порошенко, если имеют место факты нарушения законов, такие, как незаконное пересечение границы, получение финансирования из страны-агрессора для того, чтобы подрывать социальное спокойствие в государстве, то за это также есть ответственность. "Для того, чтобы это было абсолютно открыто и имело абсолютное доверие, я не исключаю, хоть следствие и является независимым, что следствие может обратиться для дополнительной экспертизы, в том числе, к международным организациям", - сказал президент.