Узбекистан с 1 января упрощает ввоз и вывоз валюты

Узбекистан с 1 января 2018 года вводит новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты.
Согласно указу президента страны, с будущего года физическим лицам можно не декларируя ввозить и вывозить наличную валюту в пределах суммы, не превышающей в эквиваленте $2 тыс., при условии письменного декларирования - не более $5 тыс.
Вывоз за пределы Узбекистана инвалюты сверх $5 тыс. осуществляется резидентами на основании разрешения Центрального банка, нерезидентами - на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в страну. При этом для нерезидентов сумма наличной валюты при вывозе должна быть не больше ввезенной.
В настоящее время резиденты Узбекистана при въезде и выезде должны заполнять таможенную декларацию на любую сумму в валюте. Для суммы свыше $2 тыс. требуется разрешение коммерческого банка на вывоз. Нерезиденты не имеют права вывозить из республики валюту свыше той суммы, которая была указана в таможенной декларации при ввозе.
Как сообщалось, в сентябре этого года Узбекистан начал процесс либерализации валютной политики, предусматривающий снятие ограничений на конвертацию национальной валюты для юридических и физических лиц.
Юрлицам разрешено приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера). Физлица могут свободно продавать валюту в обменных пунктах, приобретать ее в банках с зачислением на международные платежные карты и использовать за границей без ограничений. Продажа наличной валюты физическим лицам не разрешена.
Торговые отношения ЕС с Британией будут выстраиваться по аналогии с Канадой - Барнье
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Судана в Азербайджане
Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - глава МИД
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-октябре сократились на 2,3%, в октябре выросли на 3,7%
Газпром установил рекорд экспорта газа, превысив значение в 179,8 млрд кубометров
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 11 декабря планирует привлечь 400 млн манатов
Азербайджан и Румыния обсудят вопрос открытия авиарейса Баку-София-Бухарест
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 14 пострадали - МВД
Менее трети трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование – министр труда
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Президент Алиев открыл новый филиал Azerxalcha на севере Азербайджана
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell представила успешные проекты азербайджанских разработчиков на выставке Bakutel-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ