Лавров заявляет о нанесении окончательного поражения ИГИЛ в Сирии, отсутствии планов совместной операции РФ и США в провинции Идлиб

ИГИЛ в Сирии нанесено окончательное поражение, оставшиеся очаги присутствия террористов не представляют угрозы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Сирии и совместной борьбы с ИГИЛ, действительно, ИГИЛ нанесено окончательное и полное поражение, президент давал соответствующие оценки. Остающиеся очаги не представляют какой-либо серьезной угрозы, они будут подавлены", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Вене.

Отвечая на вопрос о возможности совместной военной операции в сирийской провинции Идлиб, министр сказал, что таких планов нет.

"С Соединенными Штатами по этому конкретному району Сирии никаких планов не имеется, я думаю, что это абсолютно непродуктивно", - отметил С.Лавров.