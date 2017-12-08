Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10 Дек 11° 11 Дек 10°

Дальнее зарубежье 08.12.2017 14:59

Лавров заявляет о нанесении окончательного поражения ИГИЛ в Сирии, отсутствии планов совместной операции РФ и США в провинции Идлиб

ИГИЛ в Сирии нанесено окончательное поражение, оставшиеся очаги присутствия террористов не представляют угрозы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Сирии и совместной борьбы с ИГИЛ, действительно, ИГИЛ нанесено окончательное и полное поражение, президент давал соответствующие оценки. Остающиеся очаги не представляют какой-либо серьезной угрозы, они будут подавлены", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Вене.

Отвечая на вопрос о возможности совместной военной операции в сирийской провинции Идлиб, министр сказал, что таких планов нет.

"С Соединенными Штатами по этому конкретному району Сирии никаких планов не имеется, я думаю, что это абсолютно непродуктивно", - отметил С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ИГИЛ


Похожие новости


Найдены развязки по всем ключевым положениям конвенции о статусе Каспия - Лавров Лавров надеется, что правовой статус Каспия будет определен в 2018г НАТО формирует в Европе базу для развертывания в случае необходимости наступательной группировки - МИД РФ Главы внешнеполитических ведомств Армении и РФ проводят переговоры в Ереване Главы МИД прикаспийских государств проведут совещание 4-5 декабря - МИД РФ Россия не видит необходимости в расширении формата минской группы по Карабаху - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]