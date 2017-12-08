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СНГ 08.12.2017 17:14

Советники президентов стран "нормандской четверки" на встрече в Минске сосредоточатся на теме подготовки обмена пленными в Донбассе - Лавров

Советники президентов стран "нормандской четверки" в субботу в Минске обсудят вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Завтра в Минске встречаются советники президентов "нормандского формата", где тема подготовки размена (пленными - ИФ) будет главной", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Вене.

С.Лавров отметил, что также обсуждал с главой МИД Украины Павлом Климкиным нюансы планируемого обмена пленными в Донбассе в ходе состоявшейся накануне встречи.

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Тэги: РОССИЯ, ДОНБАСС, ПЛЕННЫЕ, "ЧЕТВЕРКА"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]