Советники президентов стран "нормандской четверки" в субботу в Минске обсудят вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Завтра в Минске встречаются советники президентов "нормандского формата", где тема подготовки размена (пленными - ИФ) будет главной", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Вене.

С.Лавров отметил, что также обсуждал с главой МИД Украины Павлом Климкиным нюансы планируемого обмена пленными в Донбассе в ходе состоявшейся накануне встречи.