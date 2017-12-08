Решение по Иерусалиму резко осложнило планы Вашингтона нормализовать отношения с арабским миром - Лавров

Решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства резко осложнило планы США нормализовать отношения с арабским миром, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

С.Лавров напомнил, что нынешняя администрация США в тех планах, которые обсуждались в ходе многочисленных поездок на Ближний Восток, продвигала обратную логику: "Мол, давайте сначала нормализуем отношения между Вашингтоном и всем арабским миром, а когда это произойдет, то и палестинская проблема решится сама собой".

"Вот если нынешняя администрация продвигала такой подход, который переворачивает последовательность, предусмотренную арабской мирной инициативой, то объявлением о переносе посольства (США - ИФ) в Иерусалим администрация резко осложнила себе линию на то, чтобы сначала нормализовать отношения с арабским миром, а потом уже решать палестинскую проблему", - заявил он на пресс-конференции в Вене.