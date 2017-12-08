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Дальнее зарубежье 08.12.2017 15:14

Решение по Иерусалиму резко осложнило планы Вашингтона нормализовать отношения с арабским миром - Лавров

Решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства резко осложнило планы США нормализовать отношения с арабским миром, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

С.Лавров напомнил, что нынешняя администрация США в тех планах, которые обсуждались в ходе многочисленных поездок на Ближний Восток, продвигала обратную логику: "Мол, давайте сначала нормализуем отношения между Вашингтоном и всем арабским миром, а когда это произойдет, то и палестинская проблема решится сама собой".

"Вот если нынешняя администрация продвигала такой подход, который переворачивает последовательность, предусмотренную арабской мирной инициативой, то объявлением о переносе посольства (США - ИФ) в Иерусалим администрация резко осложнила себе линию на то, чтобы сначала нормализовать отношения с арабским миром, а потом уже решать палестинскую проблему", - заявил он на пресс-конференции в Вене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]