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ТЭК 08.12.2017 15:28

Газпром установил рекорд экспорта газа, превысив значение в 179,8 млрд кубометров

"Газпром" установил новый рекорд экспорта газа.

"Мы вышли на финишную прямую на пути к новому абсолютному рекорду годового экспорта газа в дальнее зарубежье за всю историю "Газпрома" и газовой отрасли страны. С учетом заявки на 8 декабря, объем поставки газа компанией на этот рынок с начала года превышает 179,8 млрд куб. метров. Это больше, чем за весь прошлый год. Прежний рекорд - 179,3 млрд куб. м, установленный по итогам 2016 года, - уже побит", - сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер журналистам в поселке Сабетта.

"Европейские потребители выбирают безусловную надежность поставок, их экономическую целесообразность. Сегодня "Газпром" реализует проекты строительства новых, современных, высокоэффективных газопроводов, чтобы и в дальнейшем гарантированно удовлетворять высокую потребность Европы в российском газе", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЭКСПОРТ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]