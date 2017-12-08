Газпром установил рекорд экспорта газа, превысив значение в 179,8 млрд кубометров

"Газпром" установил новый рекорд экспорта газа.

"Мы вышли на финишную прямую на пути к новому абсолютному рекорду годового экспорта газа в дальнее зарубежье за всю историю "Газпрома" и газовой отрасли страны. С учетом заявки на 8 декабря, объем поставки газа компанией на этот рынок с начала года превышает 179,8 млрд куб. метров. Это больше, чем за весь прошлый год. Прежний рекорд - 179,3 млрд куб. м, установленный по итогам 2016 года, - уже побит", - сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер журналистам в поселке Сабетта.

"Европейские потребители выбирают безусловную надежность поставок, их экономическую целесообразность. Сегодня "Газпром" реализует проекты строительства новых, современных, высокоэффективных газопроводов, чтобы и в дальнейшем гарантированно удовлетворять высокую потребность Европы в российском газе", - добавил он.