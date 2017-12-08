Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-октябре сократились на 2,3%, в октябре выросли на 3,7%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 ноября 2017 года составляют 7 млрд 280,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-октябре 2017 года банковские вклады населения сократились на 2,3%.
При этом в октябре банковские вклады населения увеличились на 257,9 млн манатов или на 3,7%.
В целом, банковские вклады населения растут третий месяц подряд.
В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.
А.Азизов
Торговые отношения ЕС с Британией будут выстраиваться по аналогии с Канадой - Барнье
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Судана в Азербайджане
Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - глава МИД
Азербайджан и Румыния обсудят вопрос открытия авиарейса Баку-София-Бухарест
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 14 пострадали - МВД
Менее трети трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование – министр труда
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Президент Алиев открыл новый филиал Azerxalcha на севере Азербайджана
Южнокорейский президент призвал наращивать военный потенциал страны для предотвращения провокаций со стороны КНДР
Глава МИД Великобритании едет в Иран
63% американцев не довольны работой президента Трампа - опрос
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell представила успешные проекты азербайджанских разработчиков на выставке Bakutel-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ