Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-октябре сократились на 2,3%, в октябре выросли на 3,7%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 ноября 2017 года составляют 7 млрд 280,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-октябре 2017 года банковские вклады населения сократились на 2,3%.

При этом в октябре банковские вклады населения увеличились на 257,9 млн манатов или на 3,7%.

В целом, банковские вклады населения растут третий месяц подряд.

В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.

А.Азизов