Волкер назвал гуманитарную ситуацию в Донбассе худшим за три года кризисом

Спецпредставитель США на переговорах по урегулированию на Украине Курт Волкер считает, что Москва в силах остановить ухудшающийся гуманитарный кризис в Донбассе.
"На востоке Украины сложился худший за три года гуманитарный кризис, и он продолжает усугубляться", - написал в пятницу на своей страничке в Твиттере.
"Россия может покончить с этим, прекратив вмешательство, поддержку так называемых сепаратистов, и выполняя минские соглашения", - отметил он.
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