Волкер назвал гуманитарную ситуацию в Донбассе худшим за три года кризисом

Спецпредставитель США на переговорах по урегулированию на Украине Курт Волкер считает, что Москва в силах остановить ухудшающийся гуманитарный кризис в Донбассе.

"На востоке Украины сложился худший за три года гуманитарный кризис, и он продолжает усугубляться", - написал в пятницу на своей страничке в Твиттере.

"Россия может покончить с этим, прекратив вмешательство, поддержку так называемых сепаратистов, и выполняя минские соглашения", - отметил он.