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СНГ 08.12.2017 17:25

Волкер назвал гуманитарную ситуацию в Донбассе худшим за три года кризисом

Спецпредставитель США на переговорах по урегулированию на Украине Курт Волкер считает, что Москва в силах остановить ухудшающийся гуманитарный кризис в Донбассе.

"На востоке Украины сложился худший за три года гуманитарный кризис, и он продолжает усугубляться", - написал в пятницу на своей страничке в Твиттере.

"Россия может покончить с этим, прекратив вмешательство, поддержку так называемых сепаратистов, и выполняя минские соглашения", - отметил он.

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Тэги: США, УКРАИНА, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]