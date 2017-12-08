В результате столкновений в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан пострадали 15 человек

В беспорядках в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, вспыхнувших во время протестов палестинцев против признания Иерусалима столицей Израиля, пострадали 15 человек, сообщает израильская газета "Гаарец".

Отмечается, что в частности, десять человек получили ранения от резиновых пуль, которые применила израильская полиция.

Сотни человек в пятницу принимают участие в протестах в ходе так называемого "Дня гнева". Он связан с объявленным в минувшую среду решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда из Тель-Авива посольство США.