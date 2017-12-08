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Дальнее зарубежье 08.12.2017 16:55

В результате столкновений в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан пострадали 15 человек

В беспорядках в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, вспыхнувших во время протестов палестинцев против признания Иерусалима столицей Израиля, пострадали 15 человек, сообщает израильская газета "Гаарец".

Отмечается, что в частности, десять человек получили ранения от резиновых пуль, которые применила израильская полиция.

Сотни человек в пятницу принимают участие в протестах в ходе так называемого "Дня гнева". Он связан с объявленным в минувшую среду решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда из Тель-Авива посольство США.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]