Украина может получить EUR50 млн от ЕС на поддержку Донбасса

Украина и Европейский Союз договорились о выделении EUR50 млн на программу поддержки Донецкой и Луганской областей.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, соглашение было подписано в Брюсселе в пятницу.

Соглашение о финансировании программы "Поддержка ЕС для востока Украины" создает правовые основания для реализации на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей проектов стимулирования занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий, поощрения общественных инициатив, поддержки структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры, отметили в пресс-службе.