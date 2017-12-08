Белоруссия хочет новых правил в ценообразовании на газ после 2019г в рамках единого рынка

Белоруссия хочет проработать новые принципы ценообразования на газ в рамках единого газового рынка после завершения действующего контракта в 2019 году, заявил журналистам заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.

"По единому рынку газа задача связана с механизмами ценообразования. Она, с одной стороны, должна быть реализована к 2025 году, но белорусские коллеги хотят, чтобы мы ориентировочно с 2019 года работали по неким новым правилам. Но сейчас у нас есть контракт, основанный на межправительственном соглашении, которое определяет формулу цены", - сказал он.

"Общецелевая установка в моменте, что к 2025 году мы движемся к единому рынку газа ЕврАзЭс. Здесь возникает вопрос - останемся ли мы в норме, что мы цену на газ определяем, либо с учетом того, что мы тоже хотим дерегулировать цену на газ, мы хотим регулировать цену транспорта и цену хранения газа", - добавил чиновник.