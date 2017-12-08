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СНГ 08.12.2017 18:53

Украина и ЕС сосредоточатся на украинских реформах в энергетике, налоговой сфере и управлении госактивами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини договорились акцентировать внимание на реформах в энергетике, фискальной системе и управлении государственными активами.

"Стороны договорились акцентировать внимание на продолжении преобразований в энергетической сфере, в частности реформировании НАК "Нафтогаз Украины", в фискальной системе, управлении госактивами", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по итогам встречи В.Гройсмана и Ф.Могерини, обнародованном в пятницу.

По данным пресс-службы, Ф.Могерини отметила прогресс реформ на Украине и, как следствие, укрепление экономики.

"Мы наблюдаем, что в Украине стало сильнее правительство, сильнее государственное управление и как результат - сильнее экономика. Мы отмечаем макрофинансовую стабилизацию, реформирование банковского сектора, изменения в пенсионной системе. Мы приветствуем принятие бюджета и считаем целесообразным продолжать темп реформ", - цитирует пресс-служба верховного представителя ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]