Украина и ЕС сосредоточатся на украинских реформах в энергетике, налоговой сфере и управлении госактивами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини договорились акцентировать внимание на реформах в энергетике, фискальной системе и управлении государственными активами.

"Стороны договорились акцентировать внимание на продолжении преобразований в энергетической сфере, в частности реформировании НАК "Нафтогаз Украины", в фискальной системе, управлении госактивами", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по итогам встречи В.Гройсмана и Ф.Могерини, обнародованном в пятницу.

По данным пресс-службы, Ф.Могерини отметила прогресс реформ на Украине и, как следствие, укрепление экономики.

"Мы наблюдаем, что в Украине стало сильнее правительство, сильнее государственное управление и как результат - сильнее экономика. Мы отмечаем макрофинансовую стабилизацию, реформирование банковского сектора, изменения в пенсионной системе. Мы приветствуем принятие бюджета и считаем целесообразным продолжать темп реформ", - цитирует пресс-служба верховного представителя ЕС.