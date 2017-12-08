Компания Moutai, флагман ликеро-водочной промышленности Китая, намерен существенно увеличить производство алкогольных напитков в 2018 году и в дальнейшем.

Как заявила компания, акции которой котируются на Шанхайской фондовой бирже, она планирует построить в поселке Маотай провинции Гуйчжоу новое предприятие. Завод позволит ежегодно производить 5152 тонны знаменитого китайского крепкого алкогольного напитка "Маотай".

Строительство предприятия, которое обойдется примерно в 3,56 млрд юаней ($538 млн), должно быть завершено в мае 2020 года. Также планируется постройка склада с ежегодной пропускной способностью в 26 тыс. тонн и комплектующего цеха для производства дрожжей мощностью 7168 тонн в год, сообщила компания.

В Китае "Маотай" пьют на официальных приемов, свадьбах и других важных мероприятиях, дарят друзьям и почетным гостям. Кроме того, этот напиток экспортируется, отмечает агентство "Синьхуа".

Как заявила компания, к 2020 году ее ежегодный объем производства алкогольных напитков повысится до 120 тыс. тонн, в том числе до 50 тыс. тонн увеличится выпуск "Маотая".

"Маотай" - это подвид традиционного китайского крепкого алкогольного напитка байцзю (40-60 градусов) из зерна различных злаковых культур, включая сорго, рис, гаолян. Именно байцзю китайцы чаще всего пьют за обедом или ужином, кроме того, долгие десятилетия этот напиток выбирали при проведении банкетов и прочих официальных мероприятий.