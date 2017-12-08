Азербайджан пригласил казахстанских инвесторов вкладывать в проекты в промпарках и агропарках

Азербайджан пригласил инвесторов из Казахстана к реализации проектов в промышленных парках и агропарках, создаваемых в стране.
С таким предложением выступил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым, отмечает Минэкономики.
Ш.Мустафаев также отметил, что в Азербайджане осуществляют деятельность 70 компаний с казахстанским капиталом. В свою очередь в Казахстане работают 800 азербайджанских компаний.
Глава Минэкономики подчеркнул, что политические и экономические отношения успешно развиваются, в последнее время наблюдается увеличение торгового оборота. «Тем не менее, имеющийся потенциал используется не в полной мере»,- сказал Ш.Мустафаев.
Ш.Мустафаев также затронул вопросы сотрудничества в сфере транспорта, транзита грузов и грузоперевозок, отметил наличие широких возможностей в этих сферах, важность расширения связей между морскими портами двух стран.
В свою очередь К.Бозумбаев, отметил перспективы развития экономических связей между двумя странами в частности в сферах грузоперевозок, транзита грузов, взаимных инвестиций, АПК. Он также подчеркнул важность организации встреч между представителями машиностроительных предприятий двух стран.
Б.Рустамбеков
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