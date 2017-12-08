Лавров и Налбандян обменялись мнениями по карабахскому урегулированию

Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян на встрече в Вене обсудили вопросы повестки двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны также обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых на встречах президентов двух стран.

Э.Налбандян и С.Лавров обменялись мнениями по различным направлениям деятельности ОБСЕ, а также вопросу карабахского урегулирования.