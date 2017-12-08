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Карабахский конфликт 08.12.2017 17:40

Лавров и Налбандян обменялись мнениями по карабахскому урегулированию

Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян на встрече в Вене обсудили вопросы повестки двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны также обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых на встречах президентов двух стран.

Э.Налбандян и С.Лавров обменялись мнениями по различным направлениям деятельности ОБСЕ, а также вопросу карабахского урегулирования.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]