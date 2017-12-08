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СНГ 08.12.2017 19:33

"Ленфильм" и "Первый канал" договорились о совместном производстве фильмов и сериалов

"Ленфильм" и "Первый канал" подписали соглашение о сотрудничестве на заседании Попечительского совета киностудии.

Соглашение предусматривает совместное производство полнометражных художественных, документальных, короткометражных фильмов, сериалов.

"Уверен, что соглашение и совместная работа, которая предполагается, поможет громче киностудии заявить о себе на рынке ТВ. В свою очередь "Первый Канал" получает надежного интересного партнёра, это позволит обогатить свой телевизионный контент", - сказал председатель Попечительского совета "Ленфильма" Сергей Нарышкин журналистам в пятницу.

Генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин отметил, что на базе студии в среднем "одновременно примерно три больших проекта делается". "С Первым каналом есть уже совместные проекты - фильм "Партизанки" на 12 серий", - отметил он.

"Первый канал" приобрёл телевизионные права на показ новой ленфильмовской картины "Три дня до весны".

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Тэги: РОССИЯ, "ЛЕНФИЛЬМ", ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]