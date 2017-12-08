"Ленфильм" и "Первый канал" договорились о совместном производстве фильмов и сериалов

"Ленфильм" и "Первый канал" подписали соглашение о сотрудничестве на заседании Попечительского совета киностудии.

Соглашение предусматривает совместное производство полнометражных художественных, документальных, короткометражных фильмов, сериалов.

"Уверен, что соглашение и совместная работа, которая предполагается, поможет громче киностудии заявить о себе на рынке ТВ. В свою очередь "Первый Канал" получает надежного интересного партнёра, это позволит обогатить свой телевизионный контент", - сказал председатель Попечительского совета "Ленфильма" Сергей Нарышкин журналистам в пятницу.

Генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин отметил, что на базе студии в среднем "одновременно примерно три больших проекта делается". "С Первым каналом есть уже совместные проекты - фильм "Партизанки" на 12 серий", - отметил он.

"Первый канал" приобрёл телевизионные права на показ новой ленфильмовской картины "Три дня до весны".