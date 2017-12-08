Южнокорейские парламентарии встревожены ракетными запусками в КНДР и призывают российских коллег повлиять на Пхеньян

В парламенте Южной Кореи попросили Россию использовать имеющиеся у нее возможности воздействия на Северную Корею, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Леонидом Левиным по итогам рабочего визита в Сеул.

В частности, Л.Левин и члены делегации встретились с председателем правящей Объединенной Демократической партии, председателем межпарламентской группы по связям с Федеральным Собранием РФ Чху Ми Э, сообщила пресс-служба депутата.

"Отдельное внимание Чху Ми Э уделила ситуации вокруг КНДР и запуску баллистических ракет со стороны Северной Кореи. По ее словам, Южная Корея крайне встревожена происходящим и активно принимает меры государственного реагирования", - сообщил Л.Левин журналистам в пятницу.

По мнению Чху Ми Э, Россия должна использовать имеющиеся у нее возможности воздействия на Северную Корею, отметил глава комитета.

Со своей стороны, Л.Левин подтвердил обеспокоенность России проводимыми испытаниями и выступил против эскалации напряжённости на Корейском полуострове.

"Все сложности должны быть улажены путём диалога. Россия готова помогать и участвовать в его организации", - подчеркнул председатель комитета.

Кроме того, в пресс-службе парламентария сообщили, что Чху Ми Э поделилась своими планами уже на следующей неделе посетить Госдуму с официальным визитом и обсудила с Л.Левиным двустороннее экономическое и межпарламентское сотрудничество стран.

Российская парламентская группа также встретилась с вице-спикером Национального собрания Республики Корея Пак Чу Соном. Участники встречи подчеркнули, что сегодня развиваются отношения двух стран не только в сфере IT, но и в космических исследованиях, промышленности, судостроении, туризме и культуре.

Л.Левин отметил, что с приходом к власти в мае нового президента активность двусторонних контактов между странами на государственном уровне заметно выросла. Можно рассчитывать, что это отразится на экономических отношениях и товарооборот увеличится.

Вице-спикер выразил сожаление, что на зимней Олимпиаде российские спортсмены будут представлены не в полном составе и вынуждены выступать под нейтральным флагом. В то же время Пак Чу Сон надеется, что они всё равно примут участие в соревнованиях и Олимпиада в Пхенчхане не обойдется без спортсменов из России.

В свою очередь, Л.Левин назвал решение МОК политически ангажированным и несправедливым, подчеркнув, что окончательное решение об участии спортсменов из России будет принято самим российским спортивным сообществом. По его мнению, ограничивать участие российских спортсменов нельзя, так как болельщики не только из России, но и со всего мира ждут их выступлений на Олимпиаде.

Л.Левин и председатель комитета Национального собрания Республики Корея по вопросам научного прогнозирования, коммуникаций и связи Син Сан Чжин обсудили вопросы взаимодействия двух стран в области современных технологий, сообщила пресс-служба депутата. В частности, речь шла о развитии программного обеспечения, искусственного интеллекта и многом другом.

По мнению Л.Левина и Син Сан Чжина, взаимодействие по этим вопросам является приоритетным, в связи с чем необходимо последовательно выстраивать отношения между двумя комитетами и активнее взаимодействовать на уровне их аппарата.

Л.Левин в ходе встречи заявил о важности борьбы с противоправным контентом в Интернете. Председатели комитетов отметили, что законодательные подходы двух стран в данном направлении имеют много общего.

В заключение стороны сошлись во мнении, что объединение усилий двух государств, выпускающих конкурентные на мировом рынке высокотехнологичные продукты, может дать мощный толчок для экономического развития в интересах России и Южной Кореи.

7 декабря члены российской делегации Госдумы во главе с председателем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям Л.Левиным в рамках рабочего визита в Сеул провели ряд встреч с представителями Национального собрания Республики Корея. В состав российской делегации, кроме Леонида Левина, вошли заместители председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова и Александр Ющенко, члены Комитета Антон Горелкин, Максим Кудрявцев и Вадим Деньгин, а также представители аппарата Государственной Думы.