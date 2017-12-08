Минсельхоз Азербайджана обсудит с МФИ вопросы финансирования проектов в секторе АПК

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проведет 11 декабря пятую донорскую встречу.

В ней примут участие представители около 20 международных финансовых институтов и агентств, отмечается в сообщении Минсельхоза.

"На встрече будут обсуждаться вопросы реализации задач по производству и переработки продукции АПК, определенных в стратегической дорожной карте; проекты, реализуемые с международными финансовыми институтами; вопросы дальнейшего сотрудничества.

Одним из основных вопросов будет обсуждение доступа предпринимателей в секторе АПК к финансовым ресурсам.

А.Азизов