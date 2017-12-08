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АПК 08.12.2017 18:05

Минсельхоз Азербайджана обсудит с МФИ вопросы финансирования проектов в секторе АПК

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проведет 11 декабря пятую донорскую встречу.

В ней примут участие представители около 20 международных финансовых институтов и агентств, отмечается в сообщении Минсельхоза.

"На встрече будут обсуждаться вопросы реализации задач по производству и переработки продукции АПК, определенных в стратегической дорожной карте; проекты, реализуемые с международными финансовыми институтами; вопросы дальнейшего сотрудничества.

Одним из основных вопросов будет обсуждение доступа предпринимателей в секторе АПК к финансовым ресурсам.

А.Азизов

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ДОНОРЫ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]