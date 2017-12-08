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АПК 08.12.2017 20:02

Турция завершает подготовку к закупкам в РФ говядины и баранины - Минсельхоз

Турция завершает подготовку к закупкам в РФ говядины и баранины, может также импортировать мясо гусей, уток и индеек.

Как сообщает Минсельхоз, об этом было заявлено на встрече замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко с замминистра продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Мехмедом Данишем.

"Стороны отметили, что в данный момент аттестация ряда российских предприятий, планирующих поставлять животноводческую продукцию (говядина, баранина) на турецкий рынок, находится на завершающей стадии. Турецкая сторона также сообщила, что прорабатывает вопрос относительно процедуры доступа мяса гусей, утки и индейки и обязалась в ближайшее время отправить всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

Участники встречи договорились продолжить тесное взаимодействие по линии компетентных органов двух стран в области обеспечения фитосанитарной и ветеринарной безопасности.

За 11 месяцев этого года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Турцией составил $2,3 млрд, что почти на 20% превышает аналогичные показатели прошлого года.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МЯСО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]