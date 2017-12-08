Могерини заявила о поддержке территориальной целостности Украины и осудила действия Москвы

Состоявшийся в пятницу в Брюсселе четвертый Совет ассоциации ЕС-Украина стал возможностью для Евросоюза подтвердить, что ЕС остается непоколебим в своей поддержке украинских территориальной целостности и суверенитета, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы очень внимательно следим за развитием событий на местах на востоке Украины", - сказала высокий представитель ЕС по международным делам на совместной с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом пресс-конференции после заседания Совета ассоциации.

Она сообщила, что обсуждала с главой украинского правительства нынешнюю ситуацию на востоке Украины, и подчеркнула необходимость того, чтобы специальная наблюдательная миссия ООН имела доступ ко всем затронутым конфликтом районам. Безопасность представителей миссии на местах должна быть гарантирована.

"Мы также воспользовались этой возможностью, чтобы подтвердить политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя, и мы осудили происходящую милитаризацию Крымского полуострова и ухудшение положения с правами человека в этом регионе, в частности, запрещение деятельности автономной татарской администрации", - сообщила Ф.Могерини.

"Мы повторили наш призыв к немедленному освобождению всех украинских граждан, незаконно задержанных в незаконно аннексированном Крыму и в России", - отметила глава европейской дипломатии.