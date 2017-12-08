Додон предложил НАТО подписать документ о нейтралитете Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон предложил НАТО подписать политический документ о признании статуса постоянного нейтралитета Молдавии, выразив надежду на скорые консультации на уровне экспертов.
Президент Молдавии написал на своей странице в Фейсбуке, что в ходе встречи в пятницу с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер (Rose Gottemoeller) "напомнил о ряде устных заявлений руководства НАТО, что данный военно-политический блок с уважением относится к конституционному Статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова".
"Предложил закрепить данные заявления в согласованном политическом документе. В этом контексте договорились о проведении в ближайшее время консультаций на уровне экспертов по данной тематике. Наша принципиальная позиция состоит в том, что Республика Молдова в своих отношениях, как с НАТО, так и с ОДКБ, должна основываться исключительно на своём нейтральном статусе", - заявил И.Додон.
Р.Готтемюллер (Rose Gottemoeller) находится в Кишиневе в связи с открытием в пятницу Бюро по связям НАТО в Молдавии.
И.Додон обратил внимание на "поспешность открытия Центра связи НАТО в Молдавии, что может иметь очень серьёзные негативные последствия".
"Это, в частности, значительно осложнит наши усилия по разрешению приднестровского конфликта. Правительству и парламентскому большинству, прежде всего, необходимо прилагать усилия, которые будут направлены на минимизацию внутриполитического противостояния, а не создавать дополнительную напряжённость в среде молдавского общества", - отметил глава государства.
По его словам, открытие Центра связи НАТО в Кишиневе не соответствует духу постановления действующего парламента от 31 марта 2016 года "об утверждении Декларации парламента республики Молдова о принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета РМ".
В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о ситуации регионе, о дальнейшем взаимодействии между Молдавией и НАТО.
"Обозначил наши подходы к выстраиванию отношений с НАТО: соблюдение принципа неприкосновенности международно признанных границ Республики Молдова, уважение конституционного статуса постоянного нейтралитета Молдавии, уважение взаимных интересов в рамках диалога, участие Молдавии в миротворческих операциях должно проходить под эгидой ООН", - подчеркнул президент.
Он сообщил также о намерении провести в первой половине 2018 года под эгидой президента республики Международную конференцию на тему "Постоянный нейтралитет Молдовы - фактор стабильности и развития или новый вызов в отношениях между Востоком и Западом" и пригласил представителей НАТО принять в ней участие.
"Мы открыты для консультаций со структурами НАТО, в том числе на неформальном уровне, которые могут быть востребованы для развития наших отношений, которые в то же время не будут иметь двойственный характер с точки зрения соблюдения Конституции нашей страны",- добавил И.Додон.
Ранее сообщалось, что в пятницу открылось Бюро по связям НАТО в Молдавии.
В церемонии принял участие премьер-министр Молдавии Павел Филип и Р. Готтемюллер.
Офис возглавила литовка Кристина Балейсите (Kristina Baleysyte), которая ранее возглавляла аналогичный офис НАТО в Тбилиси.
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