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ТЭК 08.12.2017 18:45

Вторая и третья очереди "Ямал СПГ" будут запущены раньше срока, уверен Путин

Президент РФ Владимир Путин выражает уверенность, что вторая и третья очереди "Ямал СПГ" будут запущены раньше срока, также как и первая.

Он заявил об этом на церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта "Ямал СПГ".

"Это только первый этап большого проекта в 16,5 млн тонн. Уверен, что и второй этап будет реализован раньше срока, уже в следующем году, и, скорее всего, и третий этап раньше срока, тоже уже в конце следующего, в крайнем случае, в начале 2019 года", - сказал глава государства.

В пятницу В.Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта "Ямал СПГ".

Производство СПГ началось 5 декабря. Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект стоимостью $27 млрд предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн тонн СПГ в год каждая.

В.Путин в ходе церемонии напомнил, что особенно важно то, что запланирован четвёртый этап реализации проекта "Ямал СПГ", который будет реализован "исключительно на российских технологиях".

По мнению главы государства, старт реализации проекта "Ямал СПГ" позволит дать толчок развитию атомного судостроения и развитию Северного морского пути.

"Это (реализация проекта "Ямал СПГ" - ИФ) означает не только добычу минеральных ресурсов и созданию таких предприятий по снижению газа, это означает дальнейшее развитие атомного судостроения", - сказал В.Путин.

По его словам, развитие ледокольного флота и Севморпути позволит осуществлять отгрузку с "Ямал СПГ" "во все части мира и круглый год".

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Тэги: ПУТИН, ЯМАЛ, СПГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]