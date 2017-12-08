Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.69 Brent   62.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10 Дек 11° 11 Дек 11°

Дальнее зарубежье 08.12.2017 19:03

Путин предложил Саудовской Аравии покупать российский СПГ

Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии покупать российский сжиженный природный газ.

"Покупайте наш газ, сэкономите нефть", - сказал президент РФ министру нефти Саудовской Аравии Халиду аль Фалиху.

Саудовский министр поздравил с запуском проекта "Ямал СПГ", а на предложение Путина отреагировал словами, "поэтому я здесь".

После этого, президент и министр шепотом обменялись несколькими фразами, которые окружающие журналисты уже не могли слышать.

По словам В.Путина, сотрудничество России и Саудовской Аравии в области энергетики превратит страны из конкурентов в партнеров, что позитивно скажется на работе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, если так же дальше будем работать, то мы из конкурентов превращаемся в партнеров, и от совместной работы все получают только выгоду", - сказал Путин на церемонии погрузки первой партии сжиженного природного газа на заводе "Ямал СПГ" в ходе общения с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Министр со своей стороны отметил, что такое сотрудничество изменит мировой энергетический рынок. По его словам, Россия и Саудовская Аравия работают в области нефти, но нефть и газ тесно взаимосвязаны. "Надеемся, Российская Федерация и Саудовская Аравия будут работать сообща вместе. Наши компании из наших стран будут работать сообща", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, САБЕТТА


Похожие новости


РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг Король Саудовской Аравии доволен взаимодействием с Россией по сделке ОПЕК+ - Новак Саудовская Аравия достигла договоренности с Россией о приобретении С-400 - ТВ Москва и Эр-Рияд создадут межправкомиссию по ВТС - Лавров Сроки визита Путина в Эр-Рияд будут согласовываться с учетом ряда факторов - Ушаков Выступления Большого театра и "Мариинки" вскоре пройдут в Саудовской Аравии - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]