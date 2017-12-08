Путин предложил Саудовской Аравии покупать российский СПГ

Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии покупать российский сжиженный природный газ.
"Покупайте наш газ, сэкономите нефть", - сказал президент РФ министру нефти Саудовской Аравии Халиду аль Фалиху.
Саудовский министр поздравил с запуском проекта "Ямал СПГ", а на предложение Путина отреагировал словами, "поэтому я здесь".
После этого, президент и министр шепотом обменялись несколькими фразами, которые окружающие журналисты уже не могли слышать.
По словам В.Путина, сотрудничество России и Саудовской Аравии в области энергетики превратит страны из конкурентов в партнеров, что позитивно скажется на работе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, если так же дальше будем работать, то мы из конкурентов превращаемся в партнеров, и от совместной работы все получают только выгоду", - сказал Путин на церемонии погрузки первой партии сжиженного природного газа на заводе "Ямал СПГ" в ходе общения с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.
Министр со своей стороны отметил, что такое сотрудничество изменит мировой энергетический рынок. По его словам, Россия и Саудовская Аравия работают в области нефти, но нефть и газ тесно взаимосвязаны. "Надеемся, Российская Федерация и Саудовская Аравия будут работать сообща вместе. Наши компании из наших стран будут работать сообща", - сказал министр.
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