Борьба с коррупцией остается важной задачей украинского правительства - Могерини

Важно, чтобы реформы в Украине реформы были необратимыми, и продолжалось реформирование с целью борьбы против коррупции, заявила высокий представитель ЕС по международным делам Федерика Могерини.

"Борьба против коррупции представляет собой основу всех реформ. Есть уже достигнутый прогресс. Но по-прежнему остается обеспечить некоторые политические условия для борьбы с коррупцией, которых до сих пор нет", - сказала Ф.Могерини в пятницу в Брюсселе на совместной с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом пресс-конференции после четвертого заседания Совета ассоциации ЕС-Украина.

Она отметила, что Украина при поддержке Европейского союза и других международных партнеров учредила новые органы по борьбе с коррупцией. "Мы призываем украинские власти увеличить их усилия по обеспечению независимости, оперативных возможностей и полной эффективности национальных институтов по борьбе против коррупции", - отметила глава европейской дипломатии.

Ф.Могерини указала в этой связи на роль гражданского общества в целом в реализации реформ, но особенно в том, что касается борьбы против коррупции. Она видит в решимости украинского гражданского общества "козырь" для страны.

"Борьба против коррупции также улучшит климат для инвестиций в предприятия, генерируя таким образом экономический рост", - отметила она.