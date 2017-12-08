Германская Draxlmaier вложит 30 млн евро в строительство нового завода автокомпонентов в Молдавии

Германская Draxlmaier Group, занимающаяся производством автокомплектующих, планирует инвестировать 30 млн евро в строительство четвертого завода в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры республики.
Завод будет открыт в июле 2018 года в городе Кагул на юге Молдавии, он будет выпускать автокабели. Производство разместится на площади 20 тыс. квадратных метров, будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.
Draxlmaier Group занимается производством автокомплектующих для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и других. Объем продаж группы компаний в прошлом году составил 3,7 млрд евро. Группа имеет производства в 21 стране.
В Молдавии компания работает с 2007 года. На севере страны в городе Бельцы у компании два завода, на которых работают около 3 тыс. человек. Оба предприятия выпускают автокабели. Осенью этого года был открыт третий завод аналогичного профиля в Бельцах. По данным администрации свободной экономической зоны "Бельцы", на предприятии работает 1 тыс. человек.
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