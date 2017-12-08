ТС Азербайджана расширил список лекарственных препаратов с новыми ценами до порядка 10,7 тыс.

Тарифный совет (ТС) Азербайджана в пятницу утвердил новые цены на свыше 300 лекарственных препаратов, говорится в сообщении ТС.

«Таким образом, в целом, на сегодняшний день ТС утвердил розничные и оптовые цены на 10,713 тыс. лекарственных препаратов», - говорится в сообщении ТС.

По данным Совета импортом лекарств в Азербайджан занимаются более 50 компаний. В целом, импорт осуществляется из более 70 стран.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства. В целом, государственное регулирование цен в Азербайджане охватит более 4,5 тыс. наименований лекарств (более 20 тыс. лекарственных препаратов). Регулироваться, в первую очередь, будут самые важные для жизни лекарства и препараты, спрос на которые высок. Госрегулирование планируется вводить поэтапно. По оценкам Минэкономики и промышленности, госрегулирование позволит существенно снизить цены на лекарства.

В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.

А.Азизов