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Внутренняя политика 08.12.2017 19:46

Президент Алиев утвердил выдачу в Азербайджане с 2019 года удостоверений личности нового образца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил выдачу с 2019 года удостоверений личности для граждан страны нового образца.

Ранее предполагалось выдачу удостоверений личности нового образца начать в 2018 году.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана 5 декабря в рамках телекоммуникационной выставки Bakutel2017 презентовало удостоверения личности для граждан страны нового образца. Одна из отличительных особенностей новых удостоверений является то, что чип, встроенный в документ будет включать и электронную подпись. Это позволит гражданам страны получить свободный доступ к порталу "Электронное правительство".

Глава ведомства Рамин Гулузаде на презентации отметил, что соответствующая инфраструктура для выдачи удостоверений личности нового образца уже готова.

А.Азизов

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Тэги: ЛИЧНОСТЬ, УДОСТОВЕРЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]