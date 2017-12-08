Президент Алиев утвердил выдачу в Азербайджане с 2019 года удостоверений личности нового образца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил выдачу с 2019 года удостоверений личности для граждан страны нового образца.

Ранее предполагалось выдачу удостоверений личности нового образца начать в 2018 году.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана 5 декабря в рамках телекоммуникационной выставки Bakutel2017 презентовало удостоверения личности для граждан страны нового образца. Одна из отличительных особенностей новых удостоверений является то, что чип, встроенный в документ будет включать и электронную подпись. Это позволит гражданам страны получить свободный доступ к порталу "Электронное правительство".

Глава ведомства Рамин Гулузаде на презентации отметил, что соответствующая инфраструктура для выдачи удостоверений личности нового образца уже готова.

А.Азизов