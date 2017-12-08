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ТЭК 08.12.2017 21:08

Гройсман и Шефчович обсудили в Брюсселе возможность развития рынка газа в Украине с использованием профильной биржи

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на поддержку Европейского Союза в вопросе развития украинского рынка газа с использованием биржи газа.

"Были бы очень благодарны за возможную поддержку со стороны ЕС развития рынка газа в Украине с использованием биржи газа, что является следующим этапом развития рынка газа в Украине", - заявил В.Гройсман в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина Украины по итогам переговоров, в ходе встречи стороны затронули вопросы реализации в Украине проектов по энергоэффективности и участия ЕС в финансировании Фонда энергоэффективности, продвижения анбандлинга (unbundling - разделение по видам деятельности) НАК "Нафтогаз Украины", работы Национального регулятора рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, а также возможностей дальнейшей интеграции украинского рынка электрической энергии в европейский.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]