Гройсман и Шефчович обсудили в Брюсселе возможность развития рынка газа в Украине с использованием профильной биржи

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на поддержку Европейского Союза в вопросе развития украинского рынка газа с использованием биржи газа.

"Были бы очень благодарны за возможную поддержку со стороны ЕС развития рынка газа в Украине с использованием биржи газа, что является следующим этапом развития рынка газа в Украине", - заявил В.Гройсман в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина Украины по итогам переговоров, в ходе встречи стороны затронули вопросы реализации в Украине проектов по энергоэффективности и участия ЕС в финансировании Фонда энергоэффективности, продвижения анбандлинга (unbundling - разделение по видам деятельности) НАК "Нафтогаз Украины", работы Национального регулятора рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, а также возможностей дальнейшей интеграции украинского рынка электрической энергии в европейский.