Ахмедов стал гендиректором Центробанка Азербайджана

Генеральным директором Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с декабря 2017 года назначен Вугар Ахмедов, отмечается в данных, опубликованных на сайте ЦБ.

В.Ахмедов с 2009 года работает в ЦБА.

С 2013 по 2017 годы он занимал должность директора Центра исследований и развития ЦБА.

Общее число гендиректоров в Центробанке достигло шести.

А.Азизов