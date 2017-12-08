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Финансы 08.12.2017 20:06

Ахмедов стал гендиректором Центробанка Азербайджана

Генеральным директором Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с декабря 2017 года назначен Вугар Ахмедов, отмечается в данных, опубликованных на сайте ЦБ.

В.Ахмедов с 2009 года работает в ЦБА.

С 2013 по 2017 годы он занимал должность директора Центра исследований и развития ЦБА.

Общее число гендиректоров в Центробанке достигло шести.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, ГЕНДИРЕКТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]