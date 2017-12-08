Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.69 Brent   62.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 11 Дек 11° 12 Дек

Дальнее зарубежье 08.12.2017 21:45

Британия выплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС

Великобритания выплатит Евросоюзу 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро) в качестве финансового урегулирования в рамках Brexit, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.

"Мы ожидаем, что диапазон составит 35-39 млрд фунтов стерлингов. Мы рассматриваем это как честное урегулирование наших обязательств, мы всегда говорили, что если у нас есть обязательства, мы их выполним", - заявил пресс-секретарь.

Сумма была согласована на технической встрече рабочих групп Минфина Великобритании и координатора ЕС по Brexit Мишеля Барнье, отметили на Даунинг-стрит.

Ранее в пятницу М.Барнье заявил, что стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе. По словам М.Барнье, Великобритания внесет свой вклад в ежегодные бюджеты 2019-2020 годы, как если бы она оставалась членом союза, и обязуется профинансировать свою часть будущего пассива по расчету на конец 2020 года.

Следующий этап переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией подразумевает обсуждения вопросов торговли и безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, СЧЕТ, BREXIT


Похожие новости


ЕС и Британия должны вместе сделать следующий шаг на переговорах по "брекзиту" - Мэй Премьер Великобритании намерена "открыть глаза" европейским коллегам на враждебные действия России Евросоюз продолжает добиваться на переговорах по Brexit "искреннего и реального" прогресса - Барнье ЕС и Великобритания рассчитывают прийти к соглашению по Brexit к декабрю 2017 года ЕС ждет от Лондона четких ответов на основные вопросы по выходу из союза Лондон хочет играть полноценную роль в решении общеевропейских проблем после выхода из ЕС - Мэй

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]