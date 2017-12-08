Британия выплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС

Великобритания выплатит Евросоюзу 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро) в качестве финансового урегулирования в рамках Brexit, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.

"Мы ожидаем, что диапазон составит 35-39 млрд фунтов стерлингов. Мы рассматриваем это как честное урегулирование наших обязательств, мы всегда говорили, что если у нас есть обязательства, мы их выполним", - заявил пресс-секретарь.

Сумма была согласована на технической встрече рабочих групп Минфина Великобритании и координатора ЕС по Brexit Мишеля Барнье, отметили на Даунинг-стрит.

Ранее в пятницу М.Барнье заявил, что стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе. По словам М.Барнье, Великобритания внесет свой вклад в ежегодные бюджеты 2019-2020 годы, как если бы она оставалась членом союза, и обязуется профинансировать свою часть будущего пассива по расчету на конец 2020 года.

Следующий этап переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией подразумевает обсуждения вопросов торговли и безопасности.