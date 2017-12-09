Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика

Суд по избранию меры пресечения задержанному лидеру украинской партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря, сообщил один из его адвокатов Павел Богомазов.
"По предварительной информации, скорее всего, он (М.Саакашвили - ИФ) на выходных будет находиться в изоляторе временного содержания. И я так думаю, что дело в Печерском суде будет рассматриваться в понедельник. Это то, что мне сказал следователь", - цитируют П.Богомазова на сайте "Общественного" в субботу утром.
Он подчеркнул, что при задержании М.Саакашвили было очень много нарушений.
Также адвокат заявил, что по истечению 72 часов с момента задержания "мы можем тогда требовать, чтобы его отпустили, потому что это незаконное содержание, но мы прекрасно понимаем, что государственные органы это игнорируют".
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