Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.69 Brent   62.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 11 Дек 11° 12 Дек

Спорт 09.12.2017 09:53

Чтобы восстановиться в правах, Олимпийский комитет России должен будет заплатить МОК штраф в $15 млн

Платить штраф в $15 млн Международному олимпийскому комитету (МОК) придется, чтобы Россия могла быть восстановлена в своих правах, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"А как восстанавливаться?" - сказал А.Жуков "Интерфаксу" в субботу в ответ на вопрос, уплатит ли Россия штраф.

По его словам, пока приезд российской делегации на последний день Олимпиады не планируется, если только не будет специального приглашения.

Он считает, что телевидение должно транслировать Олимпийские игры, ведь "вы же не будете меньше болеть за наших спортсменов из-за того, что они выступают под олимпийским флагом".

В минувший вторник глава МОК Томас Бах сообщил, что с ОКР взыщут $15 млн для укрепления международной антидопинговой деятельности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОК, ШТРАФ, ЖУКОВ


Похожие новости


Исполком МОК решил, что спортсмены РФ смогут выступить ОИ-2018 под нейтральным флагом Российские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду-2016 в полном составе - СМИ МОК обещает решить в ближайшие дни вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде В Баку возможна встреча Путина с главой МОК Бахом - Ушаков Решение МОК по борьбе должно быть справедливым и обоснованным - Путин Борьба вошла в шорт-лист МОК на включение в олимпийскую программу

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]