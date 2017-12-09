Чтобы восстановиться в правах, Олимпийский комитет России должен будет заплатить МОК штраф в $15 млн

Платить штраф в $15 млн Международному олимпийскому комитету (МОК) придется, чтобы Россия могла быть восстановлена в своих правах, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"А как восстанавливаться?" - сказал А.Жуков "Интерфаксу" в субботу в ответ на вопрос, уплатит ли Россия штраф.

По его словам, пока приезд российской делегации на последний день Олимпиады не планируется, если только не будет специального приглашения.

Он считает, что телевидение должно транслировать Олимпийские игры, ведь "вы же не будете меньше болеть за наших спортсменов из-за того, что они выступают под олимпийским флагом".

В минувший вторник глава МОК Томас Бах сообщил, что с ОКР взыщут $15 млн для укрепления международной антидопинговой деятельности.