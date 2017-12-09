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СНГ 09.12.2017 10:21

Ущерб от экономических преступлений за 10 месяцев превысил 140 млрд рублей - МВД РФ

Более 60 тыс. экономических преступлений, ущерб от которых превысил 140 млрд рублей выявили полицейские в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре МВД РФ.

"В результате принятых мер подразделениями Экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России в январе-октябре 2017 года выявлено 66,7 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности, из которых 21,5 тыс. совершены в крупном или особо крупном размере либо причинили крупный ущерб",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что полицией выявлены 28,7 тыс. лиц, совершивших преступления указанной категории, из которых 22,7 тыс. привлечены к уголовной ответственности.

"Из общего количества преступлений 3,9 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, а 3,4 тыс. - организованной группой либо преступным сообществом. Выявлено 14,5 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 6,8 тыс. преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления", - добавили в МВД.

Размер причиненного ущерба от этих преступлений составил около 148,7 млрд рублей, он возмещен на 59% - 87,8 млрд рублей.

"Организован и реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности и установление имущества, на которое судами может быть наложен арест или применены конфискационные санкции", - добавили в ведомств

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]