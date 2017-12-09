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Дальнее зарубежье 09.12.2017 11:04

Специалисты ВМФ при поисках субмарины "Сан Хуан" обнаружили ещё один погибший рыболовецкий траулер - Минобороны РФ

Затонувший рыболовный траулер обнаружили специалисты ВМФ России, занятые в поисках пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" Военно-морских сил (ВМС) Аргентины, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"За сутки произведено пять погружений телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс". Обследовано несколько точек с разбросом показателей глубин от 135 до 1050 метров в назначенном районе поиска. Обнаружен еще один затонувший рыболовный траулер", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Ранее Минобороны РФ информировало, что при поисках аргентинской субмарины было обнаружено и обследовано несколько подводных объектов, один из которых классифицирован как затонувший рыболовецкий траулер.

Подводная лодка "Сан Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. На борту субмарины 44 члена экипажа.

На данный момент за время участия в поисковых работах у побережья Аргентины специалистами службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России, находящимися на борту морского буксира ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" произведено 12 погружений подводного аппарата "Пантера Плюс". Глубины - от 125 до 1050 метров. Обследуются аномалии рельефа дна. Всего обнаружены и классифицированы два затонувших рыболовецких траулера и два бетонных блока, говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРГЕНТИНА, СУБМАРИНА, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]