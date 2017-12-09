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СНГ 09.12.2017 11:21

Президент Туркменистана уволил за серьезные недостатки в работе четырех министров

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил четырех министров, сообщает в субботу Государственное информационное агентство страны.

В частности, соответствующими указами президента Туркменистана за серьёзные недостатки, допущенные в работе, освобождены от должности министр промышленности Аманберди Туйлиев, министр труда и социальной защиты населения Сейитмаммед Акмаммедов, министр железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимов и министр сельского и водного хозяйства Нурсахед Сапардурдыев.

Министром промышленности был назначен Керим Дурдымурадов, ранее занимавший должность председателя Главной государственной службы "Туркменстандартлары".

Соответствующие решения были приняты президентом республики накануне в пятницу на расширенном заседании кабинета министров Туркменистана.

На заседании правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития Туркменистана за 11 месяцев 2017 года

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТРЫ, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]