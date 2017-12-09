Президент Туркменистана уволил за серьезные недостатки в работе четырех министров

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил четырех министров, сообщает в субботу Государственное информационное агентство страны.
В частности, соответствующими указами президента Туркменистана за серьёзные недостатки, допущенные в работе, освобождены от должности министр промышленности Аманберди Туйлиев, министр труда и социальной защиты населения Сейитмаммед Акмаммедов, министр железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимов и министр сельского и водного хозяйства Нурсахед Сапардурдыев.
Министром промышленности был назначен Керим Дурдымурадов, ранее занимавший должность председателя Главной государственной службы "Туркменстандартлары".
Соответствующие решения были приняты президентом республики накануне в пятницу на расширенном заседании кабинета министров Туркменистана.
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