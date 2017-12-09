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СНГ 09.12.2017 11:31

Умер Леонид Броневой

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в Москве на 89 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в театре Ленком, где до последнего времени служил актер.

"Леонид Сергеевич ушел из жизни сегодня утром", - сказали в театре.

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Тэги: РОССИЯ, АКТЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]