Трамп обвинил Обаму в слабости, в результате которой Россия и Иран вошли в Сирию

Политика Барака Обамы привела тому, что РФ и Иран вошли в Сирию, заявил президент США Дональд Трамп
"Когда я вступил в должность, мы унаследовали проблемы по всему миру. Америка в течение долгих лет демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии". Если бы мы зашли за "красную линию", то Россия и Иран не пришли бы в Сирию, но он (бывший президент США Б.Обама - ИФ) сказал: "Не надо так делать, никогда не нарушайте красную линию". Они ее нарушили, он ничего не сделал, вот Россия и вошла, и Иран вошел (в Сирию - ИФ)", - сказал Д.Трамп, выступая на митинге во Флориде.
Он напомнил, что США нанесли ракетный удар по Сирии, когда правительство страны, якобы, применило химическое оружие в отношении оппозиционных формирований.
"У нас было 59 ракет, а они применили химическое оружие, а мы сказали: "Вы не можете этого делать", и мы нанесли удар с кораблей на расстоянии 700 милей (1126 киллометров), 59 ракет и 59 безупречных попаданий в цель", - подчеркнул президент.
Д.Трамп пояснил, что администрация США "перестала извиняться за Америку и начала защищать репутацию Соединенных Штатов".
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