Президент Киргизии подписал закон о ратификации протокола о списании долга перед Россией почти на $500 млн

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации протокола к киргизско-российскому соглашению об урегулировании задолженности республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, протокол был подписан в Москве 20 июня 2017 года в Москве, соответствующий закон о ратификации протокола об урегулировании задолженности принят парламентом Киргизии 2 ноября.

В пресс-службе пояснили, что протокол относится к подписанному 20 сентября 2012 года соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед РФ на общую сумму $ 488,9 млн.

"22 мая 2013 года Российская Федерация осуществила списание долга в размере $188,9 млн, но оставшаяся сумма задолженности в размере $300 млн подлежала списанию в течение 10 лет, по $30 млн ежегодно", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2016-2017 годах списано $ 60 млн. "По состоянию на 30 апреля 2017 года, остаток задолженности Киргизии перед РФ составлял $240,0 млн, и подписанный протокол позволяет досрочно аннулировать имеющуюся в настоящее время задолженность республики перед Россией", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он сказал, что единовременное списание долга на $240 млн сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8 %, что "положительно скажется на размере государственного долга Киргизии в целом".