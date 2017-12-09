Трамп не уверен, что санкции в отношении КНДР дадут эффект

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, насколько эффективными окажутся санкции в отношении КНДР.
"В рамках компании по оказанию максимального давления на жестокую диктатуру Северной Кореи мы ввели самые жесткие санкции, введенные Советом Безопасности ООН, и у нас много других санкций" - сказал Д.Трамп, выступая на митинге во Флориде.
При этом американский президент выразил неуверенность в их действенности.
"Но я не знаю, сработают ли с ним (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) санкции, но надо попробовать, посмотрим, кто знает. Все, что я могу сказать вам, ребята, - это то, что вы в хороших руках", - отметил президент.
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