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Дальнее зарубежье 09.12.2017 13:00

Трамп не уверен, что санкции в отношении КНДР дадут эффект

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, насколько эффективными окажутся санкции в отношении КНДР.

"В рамках компании по оказанию максимального давления на жестокую диктатуру Северной Кореи мы ввели самые жесткие санкции, введенные Советом Безопасности ООН, и у нас много других санкций" - сказал Д.Трамп, выступая на митинге во Флориде.

При этом американский президент выразил неуверенность в их действенности.

"Но я не знаю, сработают ли с ним (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) санкции, но надо попробовать, посмотрим, кто знает. Все, что я могу сказать вам, ребята, - это то, что вы в хороших руках", - отметил президент.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]