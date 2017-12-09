Алиев и Эрдоган считают неверным решение Трампа по Иерусалиму

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В субботу по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Турции пригласил И.Алиева на чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, посвященный вопросу Иерусалима, который пройдет в Стамбуле. Президент Азербайджана принял приглашение.

В ходе телефонного разговора главы государств, подчеркнули, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства в этот город является неправильным. Эти шаги противоречат международным нормам права и могут привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.

Б.Рустамбеков