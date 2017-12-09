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Внешняя политика 09.12.2017 13:27

Алиев и Эрдоган считают неверным решение Трампа по Иерусалиму

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В субботу по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Турции пригласил И.Алиева на чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, посвященный вопросу Иерусалима, который пройдет в Стамбуле. Президент Азербайджана принял приглашение.

В ходе телефонного разговора главы государств, подчеркнули, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства в этот город является неправильным. Эти шаги противоречат международным нормам права и могут привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, США, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]