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Дальнее зарубежье 09.12.2017 14:15

Трамп считает, что если член НАТО не платит свою долю, он должен покинуть альянс

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона по НАТО должны вносить "справедливую сумму" в бюджет североатлантического альянса, иначе им придется его покинуть.

"Я укрепляю отношения с союзниками НАТО и прошу других членов НАТО вносить свою плату, и теперь средства поступают", - сказал Д.Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге во Флориде.

Он отметил, что страны должны платить свою долю, иначе это может привести к плохим последствиям.

" Я сказал им (членам НАТО): "Вы должны платить, если вы не платите, вас тут не будет. В прессе меня сильно раскритиковали. Они сказали, что Дональд Трамп груб с нашими союзниками. Ну, так они грубы с нами, если не платят! Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было - с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в третьей мировой войне из-за страны, которая не платит", - сказал американский президент.

Также он рассказал о некоторых деталях разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

" Я ей говорю: "Дайте нам немного". Она говорит: "Дональд, народу Германии это не понравится". А я говорю: "Знаешь, что? Американскому народу это не нравится", - сказал Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]