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09.12.2017 14:45

Тимошенко призывает президента Украины освободить Саакашвили

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко не позорить Украину и освободить лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не какая-либо другая правоохранительная структура. Его посадили именно Вы. Поэтому я и обращаюсь именно к Вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили!" - говорится в обращении Ю.Тимошенко к П.Порошенко, опубликованном на сайте "Батькивщины" в субботу.

Она провела параллели со своим арестом и напомнила, что подобная история уже происходила: "Господин президент, Вам отняло память. Вы забыли, что так, как с арестом Саакашвили, уже было".

По словам Ю.Тимошенко, на четвертом году президентства П.Порошенко стал одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. "И теперь Вы бросаете за решетку своих оппонентов - так, как это делал Янукович. Вспомните, чем всё завершилось. Ростов не резиновый", - написала политик.

Как сообщалось, М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время М.Саакашвили находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Киеве.

Суд должен избрать ему меру пресечения в течение 72 часов.

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Тэги: УКРАИНА, ТИМОШЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]