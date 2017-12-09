Тимошенко призывает президента Украины освободить Саакашвили

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко не позорить Украину и освободить лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не какая-либо другая правоохранительная структура. Его посадили именно Вы. Поэтому я и обращаюсь именно к Вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили!" - говорится в обращении Ю.Тимошенко к П.Порошенко, опубликованном на сайте "Батькивщины" в субботу.

Она провела параллели со своим арестом и напомнила, что подобная история уже происходила: "Господин президент, Вам отняло память. Вы забыли, что так, как с арестом Саакашвили, уже было".

По словам Ю.Тимошенко, на четвертом году президентства П.Порошенко стал одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. "И теперь Вы бросаете за решетку своих оппонентов - так, как это делал Янукович. Вспомните, чем всё завершилось. Ростов не резиновый", - написала политик.

Как сообщалось, М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время М.Саакашвили находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Киеве.

Суд должен избрать ему меру пресечения в течение 72 часов.